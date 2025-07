Il 12 ottobre il concerto al teatro Comunale

Il 12 ottobre, il teatro Comunale di Modena si trasformerà in un palco di emozioni per celebrare i 90 anni di Luciano Pavarotti, uno dei più grandi tenori di tutti i tempi. Dopo la decisione di non organizzare eventi il 6 settembre, il Comune ha scelto questa data simbolica per rendere omaggio alla sua eredità musicale e umana. La serata promette di essere un tributo indimenticabile, un modo speciale per ricordare e festeggiare il grande maestro.

Come è noto (e come è avvenuto anche lo scorso anno), il prossimo 6 settembre, anniversario della scomparsa di big Luciano, a Modena non ci saranno appuntamenti celebrativi. Il Comune e il teatro Comunale hanno preferito scegliere un’altra data simbolica per l’omaggio a Pavarotti, il 12 ottobre: quel giorno Luciano avrebbe compiuto 90 anni. Dunque la sera di domenica 12 ottobre il teatro Comunale (che è intitolato a Pavarotti e a Mirella Freni) ospiterà un concerto organizzato in collaborazione con la Fondazione Pavarotti che concluderà anche la seconda edizione del Modena Belcanto Festival. Per la serata del prossimo 6 settembre è comunque annunciato un concerto per Pavarotti all’Ecovillaggio di Montale, incluso nella rassegna "Artinscena". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il 12 ottobre il concerto al teatro Comunale

