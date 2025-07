Tour de France 2025 dove vedere la tappa di oggi Saint Meen Le Grand – Laval | orari TV percorso e favoriti

Se sei un appassionato di ciclismo, non perdere la tappa di oggi del Tour de France 2025: Saint Meen Le Grand – Laval. Con circa 170 km e uno sprint finale emozionante, questa tappa promette battaglie spettacolari. Segui tutto in diretta su Rai 2 e RaiPlay, e preparati a vivere ogni secondo di questa emozionante sfida!

