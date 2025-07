Tour de France oggi ottava tappa Orario percorso e dove vederla in tv in chiaro

Appassionati di ciclismo, preparatevi a vivere un’altra emozionante tappa del Tour de France 2025! Oggi, sabato 12 luglio, i ciclisti affrontano la settima frazione, da Saint-Menn-Le-Grand a Laval Espace Mayenne, per un totale di 171,4 km. Tadej Pogacar, in maglia gialla, punta a consolidare il primato. Scopri orario, percorso e come seguire in diretta la gara in tv in chiaro: non perdete questa spettacolare sfida su due ruote!

(Adnkronos) – Torna in pista il Tour de France 2025. Oggi, sabato 12 luglio, la Grande Boucle presenta la sua ottava frazione, con un percorso da Saint-Menn-Le-Grand a Laval Espace Mayenne, per un totale di 171,4 chilometri. In maglia gialla c’è Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), trionfatore nella tappa di ieri e leader della classifica . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tour de France, oggi ottava tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

Tour de France 2025, Presentazione Percorso e Favoriti Ottava Tappa: Saint-Méen-le-Grand – Laval Espace Mayenne (171,4 km) Vai su X

