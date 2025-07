La grande notte dedicata al rock e tributo ai Pooh

Preparatevi a vivere due giornate all'insegna di divertimento, musica e tradizione a Villa Cusani Confalonieri! La rassegna “E...state a Carate” prende vita con eventi imperdibili che spaziano dal tributo ai Pooh alle avventure del Far West per i più piccoli. Oggi sera, una cena in bianco accompagnerà il concerto “La grande notte del rock and roll”. Domani, nuove emozioni vi aspettano: restate sintonizzati!

Il rock, il pop italiano, una cena in bianco e le avventure del Far West per i più piccoli. Sono le iniziative che animeranno oggi e domani gli spazi di Villa Cusani Confalonieri a Carate, organizzati da Comune e Pro Loco per la rassegna “ E.state a Carate “. Oggi alle 20 cena in bianco con info e prenotazioni a [email protected], e a seguire musica con lo spettacolo “ La grande notte del rock and roll “. Domani, invece, dalle 15 animazione per i bambini con “ Un mondo di avventure tra cowboy e indiani “, mentre alla sera tornerà la musica: dalle 21 “ Tributo ai Pooh “ con la band dei Pumania. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La grande notte dedicata al rock e tributo ai Pooh

