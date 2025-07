Il Boccaccio condannato a chiedere scusa

Sette mesi di messa alla prova, senza risarcimento dei danni ma una lettera di scuse. È quanto ha concesso il Tribunale di Monza ai tre componenti del Foa Boccaccio imputati di occupazione e furto di corrente elettrica nell’ex rimessa dismessa di autobus in via Timavo in un processo in cui "la proprietà chiede 100mila euro di risarcimento per una presunta perdita di valore nella compravendita dell’area". La messa alla prova si ottiene una sola volta se non si hanno precedenti penali ed estingue i reati contestati con un programma di lavori socialmente utili. Ad annunciarlo sono stati gli stessi antagonisti sui social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Boccaccio condannato a chiedere scusa

