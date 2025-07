Goodhairday | Kris Jenner dalla chioma chic che fa girare la testa

Kris Jenner, icona di stile e bellezza, si reinventa con un nuovo look che ha conquistato i cuori di tutti a Parigi. La regina delle sfilate ha sfoggiato un French bob con frangia che ha suscitato ammirazione e curiosità , aggiungendo un tocco di classe alla sua già impeccabile chioma. Dai tagli audaci alle acconciature iconiche, ecco un viaggio attraverso gli hairlook più wow della madre delle Kardashian. Preparati a scoprire come Kris continua a imporsi come trendsetter in fatto di capelli.

L'abbiamo vista ultimamente a Parigi con una chioma nuova di zecca: Kris Jenner, nell'ultimo periodo, è ancora più strepitosa e la ciliegina sulla torta è il French bob con frangia che ha lasciato tutti a bocca aperta quando lo ha sfoderato ospite alle sfilate haute couture. Questo è solo l'ultimo degli hairlook wow che la momager ha mostrato nel tempo. Urge un recap. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Goodhairday: Kris Jenner, dalla chioma chic che fa girare la testa

In questa notizia si parla di: kris - jenner - chioma - goodhairday

Glow up incredibile per Kris Jenner, che con il volto levigato e senza rughe somiglia sempre di più alle figlie e innesca la voce di lifting chirurgico - Kris Jenner mostra un glow up sorprendente, con un volto sempre più levigato e senza rughe, alimentando rumors di un possibile lifting.

#Goodhairday: Kris Jenner, dalla chioma chic che fa girare la testa.

Kris Jenner lifting a 70 anni, ringiovanita | iO Donna - Al Met Gala 2024, con l’abito bianco e il taglio short cotonato, era una splendida dama matura. Riporta iodonna.it

Kris Jenner (la mamma delle Kardashian) rinasce e «dimostra 30 ... - MSN - Kris Jenner, madre delle sorelle Kardashian, nonché loro manager, torna a far parlare di sé. Secondo msn.com