giro di vite sui cyber attacchi intesa sea aeroporti e polizia

Nella cornice di un impegno condiviso per la sicurezza digitale, Intesa, SEA Aeroporti e la Polizia di Stato hanno firmato un importante Protocollo di collaborazione. Questa iniziativa rafforza le misure di prevenzione e contrasto ai crimini informatici, proteggendo le infrastrutture critiche del nostro sistema-paese. Un passo deciso verso un cybersicurezza più robusta, perché la tutela delle nostre reti è una priorità irrinunciabile. Il Protocollo è stato siglato...

Siglato nella sede del Gruppo Sea il Protocollo di collaborazione con la Polizia di Stato per la Prevenzione ed il Contrasto dei crimini informatici. L’accordo si colloca nell’ambito delle iniziative tese al costante e continuo potenziamento dell’attività di prevenzione, promosse dal Ministero dell’Interno, nei confronti delle minacce cyber alle infrastrutture informatizzate di maggiore rilievo per il sistema-paese. Il Protocollo è stato siglato da Manuela De Giorgi, dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica Lombardia e da Alessandro Fidato chief operating officer e accountable manager di Sea Aeroporti di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it