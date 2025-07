Urbino, ora la sala consiliare è in versione capoluogo.

Urbino si prepara a vivere una nuova fase di rinnovamento con la Sala Consiliare 232, ora trasformata nella vera e propria capoluogo della città. Al rientro in Consiglio comunale, lunedì, consiglieri, sindaco e assessori troveranno un ambiente completamente rinnovato, pronto ad accogliere le sfide della nuova legislatura. Un passo importante verso una governance più moderna e funzionale, che segna un nuovo capitolo per Urbino e i suoi cittadini.

Al rientro in Consiglio comunale per la seduta di lunedì, consiglieri, sindaco e assessori troveranno una Sala Serpieri diversa da come la ricordassero. A un anno dall'insediamento dell'organo e in accordo con l'amministrazione comunale, il Legato Albani ha terminato la sostituzione degli arredi e il rinnovamento dell'impianto di trasmissione, per adeguare ambienti e strumentazioni alle necessità della nuova legislatura, che ha visto il raddoppio sia dei seggi, sia della Giunta. In sala ci sono due nuove file di tavoli per far spazio ai consiglieri, che finora si erano schierati su entrambi i lati di quelli già presenti, poi è stato ricristallizzato il pavimento, si è sistemata la pedana di rialzo del tavolo del presidente e sono stati rinnovati pure gli altri arredi, per esempio con nuove sedie (anche per il pubblico).