I Trepponti diventano un atelier In passerella quindici modelle

I Trepponti di Comacchio si trasformano in un incantevole atelier a cielo aperto, con quindici modelle che sfilano tra le scale del monumento simbolo della città. È l’atteso ritorno di Mondo Sposa Italia, con la finale del Nord Italia che deciderà la rappresentante di questa regione in una manifestazione che coinvolge tutto lo Stivale. La presentazione dell’evento, ideata e studiata per creare qualcosa di unico ed emozionante, promette di lasciarci senza fiato.

I Trepponti di Comacchio diventano un suggestivo atelier di abiti da sposa che stasera dalle 21 sfileranno lungo le scale del monumento simbolo della città. Torna infatti Mondo Sposa Italia e a Comacchio stasera si terrà la sfilata finale del Nord Italia che designerà la vincitrice per quest’area geografica italiana di una manifestazione che tocca però tutto lo Stivale. La presentazione dell’evento, ideato e studiato per creare qualcosa di diverso dai classici concorsi di bellezza, si è tenuta ieri nei locali del ristorante “Alle aie sul Lago”, a Lido Nazioni, con il vicesindaco di Comacchio, che ha la delega ai Grandi eventi, Maura Tomasi (l’Amministrazione comunale ha patrocinato l’evento), con a fianco la stilista comacchiese Patrizia Angelika Farinelli, in arte Patty F, presidente di Art Fashion Academy che organizza il “Premio Laguna”, Marco Liburdi De Nardis e la vicepresidente Francesca Colaiacomo di ASD Colima e Barbara Mauro dell’Atelier di Argenta “Calasfera”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I Trepponti diventano un atelier. In passerella quindici modelle

In questa notizia si parla di: trepponti - diventano - atelier - passerella

I Trepponti diventano un atelier. In passerella quindici modelle.

I Trepponti diventano un atelier. In passerella quindici modelle - I Trepponti di Comacchio diventano un suggestivo atelier di abiti da sposa che stasera dalle 21 sfileranno lungo le scale del monumento simbolo della città. Riporta ilrestodelcarlino.it

Bellezze in passerella sfilano sui Trepponti - Il Resto del Carlino - 30 si svolgerà l’evento Cna che unisce moda, danza e acconciatori per promuovere le attività ... ilrestodelcarlino.it scrive