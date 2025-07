Villa Savi iniziano i lavori di messa in sicurezza

Villa Savi di Guastalla torna sotto i riflettori: iniziano i lavori di messa in sicurezza per salvaguardare questa storica struttura, simbolo di un patrimonio da tutelare. Dopo anni di abbandono e il deteriorarsi delle condizioni, gli interventi rappresentano una speranza concreta di preservare un tesoro architettonico fondamentale per la comunità . È essenziale agire ora per evitare che il degrado diventi irreversibile e comprometta il suo valore storico e culturale.

Si torna a parlare di lavori per salvaguardare la storica Villa Savi, in via Pieve a Guastalla, edificio di proprietà di Asp Progetto Persona e che dal terremoto del maggio 2012 risulta essere inagibile. Negli anni, senza adeguati interventi, l’edificio ha peggiorato la sua condizione strutturale, tanto che ora si rende più che mai necessario un intervento che eviti un degrado maggiore, che nel prossimo futuro renderebbe ancora più complicato (e costoso) l’eventuale recupero. Tra il 2017 e il 2018 era stato annunciato un intervento, che però non era stato risolutivo. E ora è stato approvato un finanziamento per lavori di messa in sicurezza, con il Comune chiamato al ruolo di coordinamento della gestione dell’intervento e del bando per l’affidamento dei lavori, aggiudicati alla Società Cattolica di Reggio, la quale ha avanzato l’offerta migliore, con un ribasso del 6,53%, per un importo di poco più di 93 mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villa Savi, iniziano i lavori di messa in sicurezza

