Umani Ronchi e Davantage Una dichiarazione d’amore per il vino

Umami Ronchi e Davantage uniscono le loro forze in una dichiarazione d'amore per il vino, una filosofia condivisa che celebra l'arte, la passione e l'armonia di intenti. Questo progetto nasce dall’idea che il vino sia un’esperienza multisensoriale, capace di unire culture e emozioni. Scegliendo Torre a Cona come primo elemento, Umani Ronchi dà vita a un’innovativa visione, dove ogni sorso racconta una storia e invita a scoprire il vero spirito del vino.

"Davantage" è un progetto, una dichiarazione d'amore per il vino, radicato nella condivisione di una filosofia, nell'energia di una passione e nell'armonia d'intenti. È Umani Ronchi di Osimo a dar vita a questa nuova distribuzione scegliendo Torre a Cona, azienda vitivinicola toscana, come primo elemento chiave della sua visione. Michele Bernetti (Umani Ronchi), convinto che il vino sia molto più di una bevanda, un'esperienza che si intreccia con il turismo, la natura e il vissuto diretto, ha concretizzato questo percorso in un nuovo progetto la cui pietra angolare è Torre a Cona di Niccolò Rossi di Montelera sita a pochi passi da Firenze nel cuore dei Colli Fiorentini.

