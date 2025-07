Sport in tv oggi sabato 12 luglio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 12 luglio, preparatevi a vivere una giornata all'insegna dello sport, con eventi imperdibili in TV e streaming. Dall’emozionante Tour de France e Giro d’Italia femminile alle qualifiche e Sprint Race del GP di motori, c’è qualcosa per ogni appassionato. Scoprite gli orari, il programma completo e come seguire tutto in diretta, per non perdere neanche un momento di questa giornata ricca di adrenalina e passione sportiva.

Oggi sabato 12 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con il Tour de France (tappa riservata ai velocisti, Jonathan Milan inseguirĂ quella vittoria che al Bel Paese manca da troppo tempo) e il Giro d’Italia femminile (Elisa Longo Borghini andrĂ a caccia della maglia rosa, il Monte Nerone sarĂ decisivo). Gli amanti dei motori potranno gustarsi le qualifiche e la Sprint Race del GP di Germania per la MotoGP, ma anche le qualifiche e la gara-1 del GP di Gran Bretagna per la Superbike. Grande spettacolo ai Mondiali di pallanuoto, dove il Settebello esordirĂ contro la Romania. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (sabato 12 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

