Centro Marche Acque i due referenti della Glorio

In un percorso di trasparenza e tutela del nostro patrimonio, abbiamo scelto di affidare a due referenti del Comune di Osimo un ruolo chiave nel Consiglio di Centro Marche Acque. Questa decisione mira a garantire un servizio idrico e rifiuti efficiente, integrato e rispettoso delle normative, rafforzando l’unità tra le istituzioni e la tutela delle risorse che ci appartengono. Con questo passo, si apre una nuova fase di gestione condivisa e sostenibile.

"Garantire un percorso chiaro e unitario per raggiungere la gestione in house del servizio idrico e dei rifiuti, che unisca il rispetto delle normative alla tutela di un patrimonio per noi unico e imprescindibile come Astea. Con questo obiettivo ho firmato l’atto di nomina dei due referenti del Comune di Osimo nel Consiglio d’amministrazione di Centro Marche Acque, la societĂ che detiene le quote Astea e che, a cascata, per Statuto fa poi le nomine nelle societĂ del Gruppo (come Astea, Dea, Osimo Illumina)". E’ la sindaca di Osimo Michela Glorio ad affermarlo, indicando un uomo e una donna. "Ho scelto anche qui due figure dal curriculum professionale appropriato e cercando di rispondere al criterio di rappresentanza politica delle forze che compongono la nostra coalizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centro Marche Acque, i due referenti della Glorio

