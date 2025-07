L’antica città romana di Sentinum al centro della ricerca archeologica

L’antica città romana di Sentinum, simbolo di storia e archeologia, torna a catturare l’attenzione degli studiosi dopo 16 anni di silenzio. Grazie a un ambizioso progetto internazionale promosso dal Gruppo archeologico Appennino Umbro-Marchigiano, questa scoperta apre nuove pagine sulla nostra ricca eredità storica. Dopo tre anni di collaborazione con università statunitensi, si dà il via a una nuova entusiasmante campagna di scavi: un passo fondamentale per svelare i misteri di Sentinum.

Dopo oltre 16 anni, l'antica città romana di Sentinum, a Sassoferrato, torna al centro della ricerca archeologica grazie a un progetto internazionale promosso dal Gruppo archeologico Appennino Umbro-Marchigiano (Gaaum). Un risultato importante, frutto di tre anni di intenso lavoro e relazioni avviate con alcune università statunitensi, che oggi si concretizza con l'inizio ufficiale di una nuova campagna di scavi, alla quale partecipa anche l' Hiram College dell'Ohio, negli Stati Uniti. Il progetto, presentato in conferenza stampa al Parco Archeologico di Sentinum, è il frutto di una collaborazione tecnico-scientifica tra il Comune di Sassoferrato, il Gaaum e il team americano guidato dai professori Amanda Chen e Will Ramundt e rappresenta un punto di svolta per la valorizzazione del patrimonio archeologico locale.