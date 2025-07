Carcere, ombreggianti per i detenuti.

Quanto emerso è un impegno concreto per migliorare le condizioni di vita dei detenuti, garantendo loro un ambiente più confortevole e dignitoso anche nelle giornate più calde. In questo modo, l’amministrazione comunale di Modena dimostra ancora una volta attenzione e rispetto verso la popolazione carceraria, promuovendo iniziative di benessere e sicurezza all’interno del carcere Sant’Anna.

Ombreggianti e nebulizzatori da posizionare presso i cortili e il campo sportivo, così da alleviare dal caldo la popolazione detenuta al Sant'Anna di Modena. È questo il dono che, a nome dell'Amministrazione comunale, l'assessora alla Sicurezza integrata e alla Polizia locale, Alessandra Camporota, ha consegnato questa mattina, giovedì 10 luglio, alla direttrice in missione della casa circondariale di Modena, Austelia Oliviero. "Quanto emerso dalla recente visita dei parlamentari Enza Rando e Stefano Vaccari al Sant'Anna, non può lasciare indifferenti - ha detto l'assessora Alessandra Camporota - Il caldo estremo delle ultime settimane ha, infatti, aggravato una situazione già al limite e che più volte, con il sindaco, abbiamo denunciato chiedendo un piano straordinario per un istituto che vive da troppo tempo una vera e propria emergenza.