La passione e il talento sul podio La città celebra le stelle dello sport

La citt224 di Rozzano si è trasformata in un palcoscenico di emozioni e trionfi sportivi, celebrando le stelle che rendono grande il nostro territorio. Un giorno dedicato alle eccellenze, ai talenti e alla passione che uniscono comunità e sport, tra premi e sorrisi di chi ha scritto pagine indimenticabili. E così, con orgoglio e entusiasmo, la festa si conclude, lasciando un ricordo indelebile nel cuore di tutti.

Celebrazione delle eccellenze sportive, una giornata di emozioni, passione e talenti. Rozzano ha celebrato le sue eccellenze sportive, premiando la Sgeam Rozzano per i 60 anni di attività, la Rozzano Calcio, campione d'Italia Under 18, Giulia Buonomo, campionessa italiana di gym boxe 2025, Michele D'Ausilio, protagonista nel calcio professionistico, e Adriano Valente, giovane promessa del calcio. La festa alla presenza del sindaco Mattia Ferretti, dell'assessore allo Sport Marco Paolini e della giunta comunale, per premiare l'impegno e i successi di chi porta in alto il nome della comunità. Particolarmente prestigioso il traguardo raggiunto dalla Rozzano Calcio.

