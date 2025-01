Lanazione.it - Ztl, estensione della ’Y storica’ presto definitiva

L’annuncio ufficiale è stato dato alle associazioni di categoria martedì dall’assessore comunale alla Mobilità, Enrico Tucci. Durante un incontro sull’Ztl’Y(presenti Confcommercio, Federalberghi, Confesercenti, Cna, Confartigianato e la Sezione Turismo di Confindustria Toscana Sud), Tucci ha parlato chiaro: "Intendiamo reiterare l’ordinanza diprevalente pedonalizzazione fino al 28 febbraio. Poi il provvedimento entrerà in vigore in modo definitivo". Dubbi e perplessità tra le associazioni produttive che in un documento avevano raccolto e presentato all’assessore una serie di richieste, in primis quella di concertazione che "resta uno strumento importante e fondamentale per arrivare a una soluzione che tenga conto delle esigenze di tutti".