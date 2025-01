Oasport.it - Sci alpino, l’Italia con il solito copione nello slalom femminile. Azzurre lontane dal vertice, tra errori e qualche rimpianto

Con lodi Courchevel si è chiusa la prima parte della Coppa del Mondodi sci. Adesso l’attesa è tutta per i Mondiali di Saalbach conche si presenta con grandissime ambizioni in tre specialità, con l’unica esclusione proprio della gara tra i rapid gates, dove lesaranno certamente, salvo incredibili miracoli, fuori dalla lotta per le medaglie.Purtroppo anche la gara di ieri sera ha confermato di come la squadra azzurra sia quasi una comparsa. La migliore è stata Martina Peterlini, che ha concluso al quattordicesimo posto, che è anche il miglior risultato delinin questa stagione. Un dato che parla chiaro delle possibilità delle nostre portacolori nella gara iridata, anche perchè ci sarà da capire quali atlete verranno convocate per la gara di Saalbach.