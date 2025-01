Lanazione.it - Parcheggio dell’ospedale, focus sulla sicurezza. Via libera alla sbarra e alle telecamere

"Obiettivi della ‘mozione Polli’ raggiunti su parcheggi per i dipendenti,". A rispondere all’interrogazione del M5S è stato l’assessore Marco Cesaro, che ha ripercorso tutte le tappe che aveva messo in evidenza il capogruppo dei 5 Stelle David Fantauzzi, nella sua interrogazionenell’area di. "Abbiamo raccolto le istanze dei dipendenti- ha detto Cesaro - e ci siamo adoperati per il, la delimitazione con lae la redazione di un progetto per le". Cesaro ha sottolineato come poi lo spazio fosse di competenza della Usl2 e quindi tutto il resto fosse di competenza della stessa azienda sanitaria locale. "Come era emerso nel dibattito - ha aggiunto Cesaro - la zona è di assoluta rilevanza. Non termina questa la collaborazione con l’azienda sanitaria locale, siamo disponibili ancora a collaborare.