Combinata nordica | a Seefeld torna al successo Riiber al femminile ennesimo sigillo di Hagen

Dopo una settimana di pausala Coppa del Mondo 2024/25 di, che in questo fine settimana è di scena in Austria a, dove è in programma il consueto Triple (tre gare dal trampolino normale in tre giorni di fila). Ad inaugurare le competizioni quest’oggi è stata la mass start (a cui faranno seguito domani l’Individual Compact e domenica la Gundersen) vinta in campo maschile dal norvegese Jarl Magnus, e aldalla connazionale Ida Marieritrova unche gli mancava da tre gare (ultima vittoria il 20 dicembre a Ramsau) e che diventa il numero 77 della sua carriera. Il norvegese, che nei giorni scorsi ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni a fine stagione, quest’oggi è stato perfetto, vincendo prima in volata la prova di fondo e replicando poi con il miglior punteggio sul trampolino tirolese con distacchi pesanti a tutti gli altri.