Ilgiorno.it - Mantova, scoperta discarica con rifiuti pericolosi a Sustinente: denunciate due persone

Leggi su Ilgiorno.it

– Sono stati trovatidi ogni genere,e non,speciali, pneumatici, vernici, scarti di lavorazioni edili e inerti appartenenti alla categoria R.A.E.E. (apparecchiature elettriche ed elettroniche) in unadai Carabinieri della Stazione di), impegnati nei servizi di controllo del territorio. I militari hanno sequestrato l'intera area di 500 metri quadrati in attesa della catalogazione deie hanno denunciato un 44enne residente nella provincia di Napoli ed una donna di 42 anni di Asola, ritenuti responsabili del deposito incontrollato di. L'uomo è stato denunciato quale proprietario dell'area mentre la donna quale presidente della cooperativa che l'ha in gestione.