Ilgiorno.it - Malpensa, bloccano il check-in di Turkish Airlines: denuncia e foglio di via a 25 anarchici torinesi

Varese – Il Questore di Varese Carlo Mazza, a seguito dell’attività istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso 25 provvedimenti di prevenzione deldi via obbligatorio con divieto di ritorno nei comuni di Ferno e Somma Lombardo per 2 anni nei confronti di altrettanti attivisti dell’area anarchica del torinese che, nell’aeroporto di, hanno dato vita, il 9 gennaio scorso, ad una manifestazione non preavvisata di protesta in difesa della popolazione curda e per l’autonomia del Kurdistan, interrompendo le operazioni di imbarco di decine di passeggeri diretti ad Istanbul. Un nutrito gruppo di attivisti provenienti da Torino e aderenti alla rete “defend Kurdistan Torino”, gruppi studenteschi del l C.U.A. (Collettivo Universitario Autonomo, emanazione del centro sociale Askatasuna di Torino) e al movimento studentesco “Cambiare Rotta” di Torino, dopo aver fatto accesso all’area partenze del Terminal 1 dello scalo aereo, si erano posizionari davanti ai banchi del-in della compagnia, impedendo le operazioni di accettazione dei passeggeri diretti a Istanbul.