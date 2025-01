Ilnapolista.it - Il Napoli fa doppietta: Anguissa e McTominay candidati per l’Mvp della Serie A di gennaio

Leggi su Ilnapolista.it

I due centrocampisti delFrank Zamboe Scottrisultano tra i seiper il miglior giocatore del mese diinA.Insieme a loro, sono presenti Denzel Dumfries, Lautaro Martinez, Mateo Retegui e Nadir Zortea.Per votare, basterà collegarsi al sito e cliccare sull’immagine del calciatore scelto., Conte ha liberato, due numeri 8 con licenza di attaccareThe Athletic scrive del nuovo ruolo che Conte ha cucito addosso a mitomania e. Li ha liberati. Athletic parte ricordando quel che fece Guardiola quando arrivò al City nel 2016. Cambiò posizione e ruolo a David Silva e Kevin De Bruyne. Prima, giocavano in un 4-2-3-1, Guardiola li riportò nel 4-3-3.Ricorda che davanti Conte ha lo stesso approccio di Guardiola in termini di gioco posizionale, di solito con cinque giocatori che riempiono cinque canali diversi, il suo 3-4-3 si trasforma in un 3-2-5.