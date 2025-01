Secoloditalia.it - Il capo del Pentagono: “Guantanamo perfetta per i migranti illegali: non vogliamo che tornino”

è un posto perfetto, noni criminaliun minuto in più del dovuto negli Stati Uniti”. Queste le parole del nuovodelPete Hegseth, che ai microfoni di Fox news ha parlato della volontà del presidente Donald Trump di utilizzare la prigione americana situata sulla costa cubana, nata come centro di detenzione per i terroristi, come centro di detenzione e transito per iclandestini in attesa di espulsione. “Li trasferiamo a– ha ribadito ildel dipartimento della Difesa americana – dove saranno detenuti in modo sicuro fino a quando saranno rimpatriati nella loro destinazione finale, ossia il Paese di origine”.Al momento, l’Ice (l’agenzia federale per il controllo dell’immigrazione e delle dogane) ha un totale di 40.000 posti nei suoi centri di detenzione, la struttura più grande possiede 2000 posti letto.