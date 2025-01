Ilfoglio.it - Il compagno di scuola che si metteva un magnete nei pantaloni

Sempre allaprimaria un deficiente ha messo una calamita nella cerniera dei. Ilera così potente che chi gli passava vicino si attaccava, per cui sembravano. non voglio dirlo. La cosa ci divertiva. Hanno provato quasi tutti a venir fagocitati dal. Quando l’ho fatto io non passa un ispettore scolastico che viene a fare il giro ogni quindici anni? E’ venuto proprio quel giorno. Ci ha visto. La sua reazione ha fatto chiudere laa tempo indeterminato. Nella nota da lui scritta si evidenzia: “Vengono praticate attività che sono molto simili all’occultismo. Consiglio una verifica ulteriore e il trasferimento degli scolari in vari plessi scolastici. Inutile spostarli e rimetterli tutti insieme. Vanno divisi in più edifici distanti almeno un miglio, altrimenti invece di concentrarsi sulla storia e geografia si interessano degli orizzonti della fisica, peraltro non del tutto chiari”.