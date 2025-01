Juventusnews24.com - Huijsen Bournemouth, numeri impressionanti da quando è diventato titolare: un altro top club piomba sull’ex Juventus. I dettagli

di RedazioneNews24, anche il Bayern Monaco si sarebbe informato sul difensore ex Juve. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamentiL’ex Juve Deanè finito nel mirino di alcuni topeuropei. Come riferito da Fabrizio Romano, nel contratto firmato con ilè presente una clausola rescissoria valida dalla prossima estate.Il Chelsea apprezza molto, che è finito in cima alla lista, ed anche il Bayern Monaco ha chiamato il suo entourage per prendere informazioni. Ilè imbattuto daè entrato nell’undici, con ben 8 clean sheet.Leggi sunews24.com