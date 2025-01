Ilgiorno.it - Darsena, nella Caffetteria entrano gli Arancini

La ““ inha finalmente un nuovo inquilino: si tratta di Arancin Cannoli e Granite, locale con specialità gastronomiche siciliane, al civico 20 di viale Gabriele D’Annunzio. Parliamo della struttura di 162,5 metri quadrati, oltre all’area all’aperto per tavoli e sedie di 63,4 mq, che lo scorso settembre era stata messa a bando dal Comune, a cui però non era arrivata neanche un’offerta. Un bando deserto che aveva suscitato sorpresa in più di un osservatore: ma come, nel cuore della, uno dei luoghi più frequentati della movida, nessun commerciante voleva investire per aprire un locale? Strano. Qual era il motivo? Forse gli aspiranti partecipanti avevano trovato un po’ troppo cara la base d’asta fissata da Palazzo Marino per i 225 mq complessivi, cioè 149.910 euro all’anno? In realtà Arancin Cannoli e Granite pagherà una cifra praticamente identica a quelle indicata nel bando dello scorso ottobre: 121.