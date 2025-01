Quotidiano.net - Vinitaly2025: i vini No-Low alcohol debuttano a Jeddah per la 57/a edizione

Parte dail progetto pilota che amplia i contenuti di, con iNo-Low(NoLo) che entrano ufficialmente nell'offerta della 57/adel Salone internazionale deie distillati in programma a Veronafiere dal 6 al 9 aprile. L'annuncio è stato fatto ieri, nella città saudita, dai vertici della Spa fieristica nel corso della masterclass "Italian Grapes Reimagined: anfree Tasting Experience" totalmente a base didealcolati e cocktail zero, realizzata dataly in occasione della tappa promozionale dell'Amerigo Vespucci. Un evento-prologo che si inserisce nel piano di sviluppo della manifestazione che punta così a completare gli asset dell'unico brand fieristico di promozione del vino Made in Italy. Per il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo: "taly è crocevia delle tendenze che da sempre intercetta, monitora e analizza al fine di potenziare servizi e contenuti per le nostre aziende espositrici e per il settore.