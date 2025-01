Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Comunanza, il sopralluogo: tracce di sangue nel capannone

(Ascoli), 28 gennaio 2025 –di, oggetti sparpagliati e un evidente disordine nelindustriale di(Ascoli Piceno) raccontano la drammatica lite avvenuta il 23 dicembre scorso, che ha portato all'uccisione di Renzo Paradisi e al ferimento grave della moglie, Maria Antonietta Giacomozzi. Il, durato più di due ore, ha coinvolto il procuratore Monti, insieme a consulenti, legali e periti, tutti impegnati nella meticolosa raccolta di prove per ricostruire l'accaduto. Aggressione e indizi nelClaudio Funari, accusato dipremeditato, tentatoe altre aggravanti, avrebbe aggredito i coniugi in due momenti distinti ma ravvicinati. Il, utilizzato dai Paradisi come abitazione, conserva numerosi indizi utili per ricomporre la dinamica dei fatti:di, un muretto della cucina divelto, un vaso e un portavasi macchiati di, che potrebbero essere stati utilizzati come armi contro Maria Antonietta Giacomozzi.