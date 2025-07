In porto i fanghi nella vasca di colmata

Una giornata storica per il porto di Ancona e Fano: è stato firmato il contratto di appalto per l’immersione dei fanghi nella vasca di colmata, un passo fondamentale verso la bonifica e il rispetto ambientale. Un traguardo che conferma l’impegno delle istituzioni a tutela del territorio e della salute pubblica. Il futuro del nostro mare si scrive oggi, e le conseguenze saranno positive per tutta la comunità.

Firmato il contratto di appalto per l’immersione nella vasca di colmata del porto di Ancona dei fanghi temporaneamente stoccati nell’area di Torrette e nel porto di Fano. Dopo la sottoscrizione, avvenuta mercoledì da Ministero dell’Ambiente, Regione Marche, i Comuni interessati, Icram (oggi Ispra) e dall’allora Autorità portuale di Ancona, il sindaco di Fano Luca Serfilippi plaude. "Una giornata storica. - commenta il primo cittadino - Una vittoria per tutta la città che ci permette di restituire spazi importanti sia all’area portuale sia alla zona di Torrette, ponendo fine a una situazione di stallo che danneggiava la città e ostacolava lo sviluppo del nostro territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In porto i fanghi nella vasca di colmata

In questa notizia si parla di: porto - fanghi - vasca - colmata

Dragaggi, via alle analisi. I fanghi del porto spezzino nella nuova diga di Genova - Le analisi sui fanghi del porto spezzino, in vista del dragaggio della nuova diga di Genova, segnano un'importante svolta per un progetto finora solo abbozzato.

In porto i fanghi nella vasca di colmata; Spostamento e deposito dei fanghi. Sarà Fano a indire la gara d’appalto, compito affidato dall’Autorità portua; Tonnellate di fanghi da Ancona e Falconara per una enorme cassa di colmata, Spazzafumo: «Non siamo una discarica.

Vasca di colmata, l'inchiesta Chiesta l'archiviazione per Piccini e ... - La Procura di Livorno ha chiesto l'archiviazione per 27 persone al termine di un'inchiesta sui fanghi dei dragaggi nel porto livornese poi utilizzati per essere ... Come scrive lanazione.it

Completata vasca colmata porto Ancona - Notizie - Ansa.it - I lavori della vasca di colmata del porto di Ancona sono stati completati: nasce così il nuovo spazio in cui depositare i fanghi dei dragaggi dei porti marchigiani. ansa.it scrive