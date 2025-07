Parcheggi gratis ad agosto | Favorirebbe i negozianti

L’idea di offrire parcheggi gratuiti ad agosto a Vigevano sta riaccendendo l’interesse dei commercianti, desiderosi di incentivare le visite e sostenere le attività locali durante il mese più caldo dell’anno. Renato Scarano e Massimo Negri, leader dell’Associazione commercianti e di Ascom, hanno già scritto al sindaco Ceffa per chiedere di rendere gratuiti i parcheggi blu. Per favorire un turismo più vivace e un’economia più forte, questa proposta potrebbe fare la differenza.

Ci hanno riprovato anche quest'anno. Il presidente dell'Associazione commercianti di Vigevano, Renato Scarano, in carica dal 2015 e che il mese scorso è stato riconfermato per un altro quinquennio e il segretario di Ascom, Massimo Negri, hanno inviato nei giorni scorsi una lettera al sindaco Andrea Ceffa con la richiesta di rendere gratuiti per tutto il mese di agosto i "parcheggi blu" della città, quelli che normalmente sono a pagamento. Per Ascom "la considerazione della proposta rappresenterebbe un segnale di attenzione e di vicinanza ai cittadini che restano in città nel periodo delle vacanze e per coloro che visitano la nostra città.