con lo scooter nel canale muore il sindaco di mortara

Una tragedia sconvolge Mortara e la Lomellina: il sindaco Ettore Gerosa, 70 anni, ha perso la vita in un incidente mentre guidava il suo scooter. Un tragico esempio di come la prudenza sia fondamentale sulle strade. La comunità si stringe attorno alla famiglia e a tutti coloro che hanno conosciuto e stimato questa figura di spicco del territorio. La sua scomparsa ci invita a riflettere sull'importanza della sicurezza stradale.

Ha perso il controllo del suo scooter mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega i Comuni di Ottobiano e San Giorgio Lomellina, nell’hinterland della città di Mortara, la seconda della Lomellina, della quale era sindaco. Ettore Gerosa, 70 anni, medico chirurgo in pensione, è morto ieri pomeriggio. Il suo scooter è finito in un canale irriguo che scorre a lato della provinciale. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi, allertati dal sindaco di San Giorgio avvisato a sua volta da un concittadino che ha notato lo scooter nel canale, il personale medico del 118 ed una ambulanza della Croce Garlaschese, per Gerosa non c’era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it