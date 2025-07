Un Bosco in città Il quartiere green firmato da Boeri | c’è il sì tra le polemiche

Un bosco in città, il quartiere green firmato da Boeri: un progetto innovativo e sostenibile approvato a Monza. L'intervento trasforma l'ex area Automonza in un'oasi di natura urbana, unendo natura e vita cittadina. Questo bosco “orizzontale” rappresenta un nuovo capitolo nella riqualificazione urbana, promuovendo qualità e benessere. Introdurrà due elementi distintivi che rivoluzioneranno il volto del quartiere, portando un respiro di natura nel cuore della città.

Approvato dal Consiglio comunale di Monza, il Programma integrato di intervento (Pii) di via Foscolo a firma dell’archistar Stefano Boeri. Il progetto residenziale sull’ex area Automonza - compresa tra via Foscolo, via Pascoli e via Pellico - è una sorta di bosco “orizzontale” in salsa monzese, che segna un nuovo capitolo nella trasformazione urbana del quartiere, con l’obiettivo di riqualificare una porzione dismessa della città. Introdurrà due edifici e oltre 6mila metri quadrati di verde, di cui 3.370 a uso pubblico. Rispetto alla versione adottata a gennaio, il piano ha recepito alcune modifiche sollecitate da cittadini e associazioni: in particolare, è prevista la messa a dimora di nuove alberature e l’adozione di pavimentazioni drenanti per le aree di parcheggio in via Sciesa e via Pellico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it