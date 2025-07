Porto e spiaggia la svolta Tavolo tecnico nazionale per uno sviluppo sostenibile

Il porto di Marina di Carrara si prepara a una svolta decisiva per lo sviluppo sostenibile, grazie all’ordine del giorno del deputato Andrea Barabotti. Con un approccio equilibrato tra crescita economica e tutela ambientale, si apre un nuovo capitolo per il comparto portuale, turistico e i Comuni costieri. L’iniziativa, già illustrata e condivisa, rappresenta un passo importante verso un futuro più green e integrato.

Porto di Marina di Carrara: accolto dal Governo l’ordine del giorno del deputato massese della Lega, Andrea Barabotti, per uno sviluppo sostenibile dello scalo. Barabotti delinea una strategia chiara e sostenibile per lo sviluppo del porto, conciliando le esigenze del comparto produttivo con le legittime aspettative del settore turistico e dei Comuni costieri coinvolti. L’iniziativa, già illustrata nei giorni scorsi, è stata poi condivisa e perfezionata in stretta collaborazione con l’onorevole di FdI, anche lui massese, Alessandro Amorese. Il testo punta a riaprire un confronto approfondito sul futuro dello scalo nel rispetto dell’equilibrio ambientale e paesaggistico del litorale apuano e versiliese, attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Porto e spiaggia, la svolta. Tavolo tecnico nazionale per uno sviluppo sostenibile

In questa notizia si parla di: sviluppo - porto - sostenibile - spiaggia

Porto motore di sviluppo: istituzioni e lavoratori a confronto per il futuro della portualità italiana - Il 12 maggio, il porto di Ravenna ha ospitato un'importante giornata di confronto tra istituzioni e lavoratori, focalizzata sul futuro della portualità italiana.

Marina di Ragusa, potenziati i servizi marittimi con la riapertura della Delegazione di Spiaggia Ufficio Stampa - Comunicato n.314 Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì e l’assessore alle Contrade Andrea Distefano hanno incontrato il comandante della Capitaner Vai su Facebook

Porto e spiaggia, la svolta. Tavolo tecnico nazionale per uno sviluppo sostenibile; Bandiera Blu, per Sassari quinta volta con 3 riconoscimenti; Savona riconferma la Bandiera Blu 2025 per le Fornaci e la Vecchia Darsena.

Il sud baricentro di un nuovo sviluppo sostenibile - E' il messaggio lanciato dal Global South Innovation 2025, forum internazionale promosso da Entopan dedicata quest'anno al tema "Verso un nuovo ... Si legge su ansa.it

Lungomare nord, nuovo step a Porto Sant'Elpidio: residence e servizi in ... - Sviluppo sostenibile del lungomare Europa: adottata la variante parziale al Piano regolatore. Lo riporta corriereadriatico.it