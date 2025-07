Calabria e liguria protagoniste di linea verde illumina e sentieri del 12 luglio

Calabria e Liguria sono state protagoniste indiscusse di Linea Verde Illumina e Linea Verde Sentieri, trasmissioni che sabato 12 luglio hanno incantato gli spettatori con i loro scorci mozzafiato e le tradizioni autentiche di queste regioni. Disponibili su Rai 1 e in streaming su Rai Play, offrono un viaggio immersivo tra mare, montagna e cultura. Questo approfondimento svela i tesori nascosti di due territori straordinari, pronti a sorprenderti ad ogni giro di panorama.

Le trasmissioni televisive Linea Verde Illumina e Linea Verde Sentieri si sono distinte anche nella puntata di sabato 12 luglio, offrendo agli spettatori un viaggio tra le bellezze e le tradizioni di due regioni italiane: la Liguria e la Calabria. Entrambi i programmi, trasmessi su Rai 1, sono disponibili anche in streaming e on demand tramite l’applicazione Rai Play, consentendo così una fruizione più ampia del contenuto. Questo approfondimento mette in evidenza gli aspetti principali delle puntate, con particolare attenzione ai luoghi visitati e ai protagonisti coinvolti. linea verde illumina in liguria: viaggio tra genova e savona. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Calabria e liguria protagoniste di linea verde illumina e sentieri del 12 luglio

In questa notizia si parla di: linea - verde - calabria - liguria

Livorno e puglia protagoniste in linea verde tradizioni e discovery - Livorno e la Puglia sono protagoniste delle nuove edizioni di Linea Verde, protagoniste di un approfondimento sulle meraviglie italiane.

Linea Verde - Rai Vai su Facebook

'Linea verde sentieri', sabato puntata dedicata alla Calabria; La provincia di Savona al centro della puntata di “Linea Verde”; Anticipazioni per “Linea Verde” del 26 maggio alle 12.20 su Rai 1: un viaggio nel Savonese.

Linea Verde Illumina e Linea Verde Sentieri, puntate 12 luglio: protagoniste la Calabria e la Liguria - Francesco Gasparri è a Genova con Manuela Di Centa, Stefano Pantano e Alessandro Ossola. Riporta maridacaterini.it

Linea Verde Sentieri: sabato 12 luglio in bici e a piedi in Calabria - 30, Linea Verde Sentieri viaggia in Calabria tra la Ciclovia dei Parchi e borghi autentici con Capocchi e Zani ... Si legge su lifestyleblog.it