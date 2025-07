Piazza Grande in festa intorno alla cena Oltre 700 ospiti e tanti vip sotto le stelle

Piazza Grande si trasforma in un incantevole palcoscenico di luci e sapori, pronta ad accogliere oltre 700 ospiti e numerosi vip per la sesta edizione della "Cena Bianca". Un evento imperdibile dell’estate aretina, dove eleganza, gastronomia e divertimento si intrecciano sotto le stelle tra le Logge Vasari e la Fraternita dei Laici. L’atmosfera unica promette una serata memorabile all’insegna del buon gusto e dello spettacolo. A...

AREZZO Tutto è pronto per uno degli eventi più attesi dell’estate aretina: giovedì 17 luglio piazza Grande si vestirà di bianco per la sesta edizione della " Cena Bianca ". Una serata esclusiva, promossa da Confcommercio Firenze-Arezzo con la partecipazione dei ristoranti della piazza, che vedrà oltre 700 commensali sedersi sotto le stelle, tra le Logge Vasari e la Fraternita dei Laici, per vivere un’esperienza di gusto, eleganza e spettacolo. A partire dalle 20, il cuore storico della città si trasformerà in un grande salotto a cielo aperto. In scena un menù d’autore, realizzato dai ristoranti Logge Vasari, Lancia d’Oro, Osteria Grande ed Essenza, che proporranno piatti creativi capaci di unire sapori locali e suggestioni internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piazza Grande in festa intorno alla cena. Oltre 700 ospiti e tanti vip sotto le stelle

