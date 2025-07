La gang del lusso torna a colpire Preso un orologio da 150mila euro

La gang del lusso torna a colpire nel cuore della città, questa volta con un colpo da 150 mila euro. In pieno centro, hanno individuato un turista con un orologio di valore e sono passati all'azione, lasciando dietro di sé un rapido inseguimento. Ma non avevano fatto i conti con la presenza degli agenti in borghese: la loro cattura è stata immediata, assicurando giustizia e ripristinando la sicurezza delle strade. In manette sono...

Erano in pieno centro, a caccia di prede da rapinare. E quando hanno visto un turista con al polso un Patek Philippe di lusso, sono entrati in azione. Arraffato il bottino sono scappati, inseguiti dalla vittima e da alcuni passanti, avvicinandosi alla Questura. Non immaginavano che tra la folla ci fossero anche gli agenti in borghese della Squadra Mobile, che hanno arrestato i rapinatori e recuperato il prezioso cronografo. In manette sono finiti due francesi di origini algerine di 30 e 20 anni. I due hanno puntato il turista che passeggiava insieme alla compagna, un uomo tedesco di 57 anni residente in Svizzera, giovedì pomeriggio attorno alle 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La gang del lusso torna a colpire. Preso un orologio da 150mila euro

