Lazza da San Siro al No sound fest | Uno show che rispecchia chi sono

Dopo il memorabile debutto al San Siro, Lazza torna a stupire con il suo Locura Summer Tour al No Sound Fest di Servigliano, un evento che riflette appieno chi è: un artista autentico e passionale. Con una band d'eccezione e il calore del pubblico, Jacopo Lazzarini si prepara a regalare un’esperienza unica, fatta di musica, emozioni e pura energia. È l’inizio di un’estate da vivere tutta in musica, e niente può fermarlo.

Passata la sbornia del suo primo San Siro – due ore e mezza di concerto con band, orchestra sinfonica, e 18 ospiti sul palco oltre a mamma, fidanzata, nonna e papà – Lazza debutta stasera col suo Locura Summer Tour al Parco della Pace di Servigliano. La cornice è quella del No sound fest in cui il rapper milanese, 30 anni, all’anagrafe Jacopo Lazzarini, si presenta accompagnato da Eugenio Cattini alla chitarra, Claudio Guarcello alle tastiere, Luca Marchi al basso e Giovanni Cilio alla batteria. Gli stessi presenti nel recente Locura Jam + Opera, album nato con l’intenzione di espandere le dimensioni dell’ultima fatica discografica Locura, rivisitandola tanto in chiave ’band’ che ’orchestrale’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lazza, da San Siro al No sound fest: "Uno show che rispecchia chi sono"

In questa notizia si parla di: lazza - siro - sound - fest

Lazza e il primo concerto a San Siro: “In gara con me stesso: miro in alto. Emis Killa è mio papà, mi ha aiutato” - Lazza conquista il cuore di San Siro, un palco epico per un debutto memorabile. Con 40 musicisti e ospiti d’eccezione, l’artista si inserisce nella storia del grande stadio, portando in scena “Locura Jam + Opera” e sfidando se stesso tra emozioni e spettacolo.

Lazza a San Siro, il rapper chiama sul palco la mamma e le regala una Birkin Lazza ha voluto ringraziare pubblicamente la mamma: “Questo è merito tuo, e anche se ci scorniamo un giorno sì e l’altro pure, mi sembra giusto ringraziarti” Vai su Facebook

Lazza ha fatto tremare San Siro. Un live in 3 atti tra rap, classica, ospiti e uno show visivo senza precedenti. Sul palco anche Marra, Sfera, Geolier, Laura Pausini. La recensione completa ? Leggi l’articolo su http://Allmusicitalia.it Vai su X

Lazza, da San Siro al No sound fest: Uno show che rispecchia chi sono; Lazza, la possibile scaletta del concerto a San Siro; Lazza, prima volta a San Siro con il Locura Summer Tour 2025: la scaletta del concerto.

Lazza, da San Siro al No sound fest: "Uno show che rispecchia chi sono" - Passata la sbornia del suo primo San Siro – due ore e mezza di concerto con band, orchestra sinfonica, e 18 ospiti sul palco oltre a mamma, fidanzata, nonna e papà – Lazza debutta stasera col suo Locu ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Lazza: il suo primo San Siro è incandescente - Il 9 luglio il rapper realizza un sogno che aveva da sempre: riempire lo stadio simbolo della sua città attraverso uno show che i fan ricorderanno a lungo ... Lo riporta vanityfair.it