Addio Milan un altro big saluta Allegri | è rivoluzione

Il mercato in casa Milan è più caldo che mai: addii illustri come Reijnders e Theo Hernandez scuotono i tifosi, mentre la possibile partenza di Maignan apre nuovi scenari. Con un’estate all’insegna della rivoluzione, il club rossonero si prepara a rinnovare profondamente la rosa, affrontando sfide e opportunità per rafforzarsi e tornare protagonista sui palcoscenici europei. La fase di transizione, se ben gestita, potrebbe scrivere un nuovo capitolo di successo per il Milan.

Il Milan è vicino a dire addio a un altro dei suoi big, complicando il lavoro di Allegri nella costruzione della squadra rossonera per la prossima stagione. In cambio, però, potrebbe arrivare un innesto molto interessante. Se n’è andato Reijnders, poi è toccato a Theo Hernandez, e la situazione di Maignan è ancora in bilico, con il noto interesse del Galatasaray. Il Milan sta lavorando molto in uscita, e il progetto di rinnovamento della squadra rossonera non sta risparmiando neppure i grandi nomi. Diventa difficile capire, a questo punto, da chi potrebbe ripartire il club milanese nella nuova stagione, ora che un altro big sembra sul punto di cambiare aria. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Addio Milan, un altro big saluta Allegri: è rivoluzione

Caos Maignan, addio ora inevitabile: il Milan ha già individuato due alternative - Il Milan si trova a dover affrontare una situazione critica con il portiere Mike Maignan, il cui addio sembra ormai inevitabile.

Come giocherà il Milan di Allegri: il modulo, Leao riferimento, chi al posto di Theo e i difensori; Allegri: Il mio Milan deve tornare in Champions; Allegri: Vlahovic straordinario. E la risposta sull'addio Juve è una lezione di stile.

Milan, nuovo talento per Allegri: blitz in Spagna - Allegri vuole un altro centrocampo: il nuovo affare dalla Spagna ... Secondo calciomercato.it

Calciomercato Milan News / Nel mirino Vlahovic e Mateta, un altro addio dopo Theo (11 Luglio 2025) - Il calciomercato Milan vede i rossoneri a caccia di vari rinforzi ed il club sta lavorando per accontentare Allegri. Da ilsussidiario.net