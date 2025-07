Uforia di Tony Boy resta in vetta Risale Ultimo

Uforia di Tony Boy si conferma regina delle chart italiane a sole due settimane dall’uscita, facendo esplodere il panorama musicale con venti tracce coinvolgenti e collaborazioni stellari. Alle sue spalle, Ultimo si risolleva con il suo live all’Olimpico, seguito da Olly, vincitore di Sanremo. Un mix di talenti, emozioni e innovazione che promette di lasciare il segno anche nelle prossime settimane.

A due settimane dall’uscita si conferma in vetta alla classifica album di FimiGfK Italia Tony Boy con Uforia: venti tracce in cui il rapper porta con sé amici e colleghi come Glocky, Simba La Rue, Shiva, Lazza, Guè, Astro, Kevin Mopao e thasup. Alle sue spalle risale in seconda posizione Ultimo, con Ultimo Live Stadi 2024, la set list completa del tour, rilanciata dal trionfo all’Olimpico. Terza piazza per Olly, il vincitore di Sanremo con Tutta vita (da 37 settimane in classifica). Reduce dal Circo Massimo, Fabri Fibra è quarto con Mentre Los Angeles brucia, davanti alla new entry Anno Zero, primo album ufficiale di Icy Subzero, con le collaborazioni don Artie 5ive, Rose Villain, Tony Effe e tanti altri artisti, unica novità della top ten e subito al vertice tra i vinili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Uforia“ di Tony Boy resta in vetta. Risale Ultimo

