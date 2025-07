Picierno e la fiducia a von der Leyen | Noi leali ma non è un assegno in bianco

L'ultimo episodio di sfiducia nei confronti di Ursula von der Leyen ha acceso nuovamente i riflettori sulle dinamiche interne del Parlamento europeo. La posizione di Picierno e del gruppo S&D dimostra quanto sia sottile il confine tra lealtà e cautela politica. In un contesto complesso, la fiducia non si concede a cuor leggero: è un rapporto che richiede responsabilità e discernimento, perché, come si suol dire, "non si dà un assegno in bianco".

Onorevole Pina Picierno, vicepresidente dem del Parlamento europeo, S&D si √® divisa nel voto di sfiducia a Ursula von der Leyen. Quali le conseguenze? "Il gruppo S&D ha confermato largamente la fiducia alla Commissione. La divisione √® tutta nel gruppo di Ecr di cui Meloni √® azionista di maggioranza. Ha presentato la sfiducia per poi implodere nel momento del voto, con la pattuglia italiana costretta a fatica a un‚Äôastensione di comodo. Nella Commissione siede Raffaele Fitto, il cui lavoro evidentemente, nel suo stesso gruppo, gode di una fiducia pari all‚Äôastensione". √ą percorribile la ricostruzione di una "maggioranza Ursula"? "La fiducia che abbiamo espresso non √® un assegno in bianco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Picierno e la fiducia a von der Leyen: "Noi leali, ma non √® un assegno in bianco"

