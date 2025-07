Spari alla festa di compleanno Donna uccisa davanti ai bambini

Una tranquilla festa di compleanno si è trasformata in tragedia a Marotta, dove un uomo ha fatto irruzione e sparato indiscriminatamente, uccidendo la nonna e ferendo gravemente la madre della festeggiata. Un episodio di inaudita violenza che ha sconvolto l’intera comunità, lasciando dietro di sé dolore e incredulità. La vicenda si sta rapidamente chiarendo, ma il senso di fragilità e paura resta forte tra i residenti.

MAROTTA (Pesaro e Urbino) Ha fatto irruzione alla festa di compleanno nella quale cinque bambini di 5 anni si stavano divertendo tra giochi e musica. E ha sparato senza pensarci un attimo, colpendo a morte la nonna della festeggiata: la vittima è Griselda Nunez Cassia, 44 anni. Poi ha rivolto l’arma contro la mamma della piccola, di 28 anni, Kenia Cassia Vaca: l’ha colpita due volte, al volto e all’addome, ma lei è riuscita a fuggire e a mettersi in salvo. Nel frattempo, un’altra mamma presente alla festa riuscita a fare la cosa più importante: mettere in salvo i bimbi. Li ha presi e li ha fatti fuggire da quell’inferno, portandoli in una casa nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Spari alla festa di compleanno. Donna uccisa davanti ai bambini

In questa notizia si parla di: festa - compleanno - bambini - spari

Ai domiciliari organizza festa per il suo compleanno: vicino lo segnala su YouPol, 29enne in carcere - Un 29enne agli arresti domiciliari ha organizzato una festa per il suo compleanno, ma la celebrazione ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine grazie a una segnalazione su Youpol.

Spari alla festa di compleanno di una bambina: uccisa la madre e ferita la nonna Vai su Facebook

Omicidio a Marotta, spari alla festa di compleanno di una bambina: uccide la cognata e ferisce la madre della; Fa irruzione in un casolare e spara alla festa di compleanno di una bambina: uccisa la nonna, arrestato un 70enne; Spari alla festa di compleanno. Donna uccisa davanti ai bambini.

Spari alla festa di compleanno. Donna uccisa davanti ai bambini - MAROTTA (Pesaro e Urbino)Ha fatto irruzione alla festa di compleanno nella quale cinque bambini di 5 anni si stavano divertendo tra giochi e musica. Secondo quotidiano.net

Marotta, spari alla festa di compleanno di una bambina: uccisa la madre e ferita la nonna - Questa sera (11 luglio) alle 19 in un casolare di campagna un 70enne ha fatto irruzione nell'abitazione dove si stava svolgendo una ... Segnala msn.com