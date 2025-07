Monza rivolta degli agenti di polizia contro il manuale per abolirli

In un’epoca di tensioni e rivolte sociali, Monza si trova al centro di un acceso dibattito: un gruppo di attivisti del centro sociale Boccaccio propone di abolire la Polizia, scatenando una rivolta tra gli agenti. La proposta, che sfida l’ordine pubblico, solleva interrogativi sulla salute del nostro sistema di sicurezza e sulla crescente polarizzazione politica. Ma cosa ci aspetta se questa tendenza dovesse intensificarsi?

Abolire la Polizia? Non è uno scherzo, è quanto spera di fare un gruppo di attivisti del centro sociale Boccaccio di Monza. «Ma di cosa ci meravigliamo in un Paese dove dei terroristi degli anni ‘70 fanno lezione all’Università?» dice Massimiliano Pirola, segretario provinciale Sap, sindacato di polizia. «C’è una parte della sinistra che ogni tanto ne spara una. Ricordo bene come era Milano quando ero bambino, restavo bloccato dai cortei degli estremisti che attaccavano gli uomini in divisa. Oggi fanno provocazione travestita da insegnamento, ma siamo noi delle forze dell’ordine ad andare ad aiutare ogni giorno migliaia di persone». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Monza, rivolta degli agenti di polizia contro il manuale "per abolirli"

In questa notizia si parla di: polizia - monza - rivolta - agenti

Monza, aggredisce medici e infermieri del San Gerardo perché non la visitano. Arriva la polizia, ventenne arrestata - Monza, 16 maggio 2025 – Un'agenzia di aggressione ha colpito il personale medico dell’ospedale San Gerardo: una ventenne egiziana è stata arrestata dopo aver aggredito una dottoressa in segno di protesta contro i tempi di attesa.

A Monza un centro sociale organizza un “corso” per “abolire la polizia”. Sì, non è uno scherzo, avete capito bene: mentre gli agenti rischiano la vita ogni giorno, c’è chi insegna come eliminarli dal sistema. E tu cosa ne pensi? #monza #centrosociale #forzedell Vai su Facebook

Il Sap contro l’iniziativa dei centri sociali del 19 luglio: "Un delirio ideologico che offende chi serve lo Stato". La #Lega chiede lo stop all’evento di #Monza Vai su X

Aggressione nel carcere di Monza: un poliziotto finisce in ospedale; Monza, riparte l’Academy per gli ufficiali della polizia locale; Malmenata in auto dal compagno, la salva una pattuglia.

Sicurezza a Monza: agenti in moto, controlli H24 e lotta alla microcriminalità. Pilotto:“Non si improvvisa, si costruisce ogni giorno” - Vigili di quartiere, controlli mirati, nuove tecnologie e un piano condiviso con Prefettura e Forze dell’Ordine: il Comune traccia il bilancio e rilancia sull’impegno per legalità e presidio del terri ... mbnews.it scrive

Monza è una città sicura? Il sindaco spiega come stanno le cose - I maranza che picchiano un gruppo di ragazzi e il centro sociale che organizza un corso per abolire la polizia. Da monzatoday.it