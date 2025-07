Quel ciliegio secolare diventato star dei social

Il ciliegio secolare di Besana, vero e proprio monumento vivente, ha conquistato il cuore di milioni di persone sui social media. Con la sua maestosa presenza, si distingue come il simbolo della Lombardia e dell’Italia intera, attirando sguardi e fotografie ovunque. Questo albero, il più grande d’Italia, non è solo un tesoro naturale, ma anche una star amatissima. Il suo fascino unico lo rende un'icona di bellezza e storia che merita di essere celebrata e condivisa.

Senza timore di cadere nell’errore, si può dire che si tratta della pianta più nota della Lombardia e, probabilmente, anche di tutta l’Italia. Il ciliegio secolare è uno dei simboli di Besana, l’albero più fotografato, finito su migliaia di siti internet, social network, giornali e televisioni. Un trattamento da star. Non potrebbe essere altrimenti per questo ciliegio selvatico ( prunus avium ) che è considerato il più grande d’Italia. Il suo fusto ha una circonferenza di oltre 3 metri, ma a essere impressionante è la sua altezza: a oggi viene stimata in una ventina di metri abbondanti, con dimensioni che sembrano ancora più amplificate grazie a una chioma davvero notevole che, nel periodo della fioritura, lo trasforma in uno spettacolo della natura imperdibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Quel ciliegio secolare diventato star dei social

