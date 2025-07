Larry David e Obama gli Usa tutti da ridere

La storia degli Usa tutta da ridere: Barack Obama e Larry David la racconteranno in sei puntate di sketch comici per HBO. Lo ha reso noto la rete Usa annunciando che il 44° presidente degli Stati Uniti e il comico di Curb Your Enthusiasm hanno accettato di collaborare a una nuova serie destinata ad andare in onda nel 2026, in occasione del 250° anniversario della indipendenza americana. "Il Presidente e Mrs. Obama volevano onorare il 250° anniversario dell’America e celebrare la storia unica della nostra nazione in questa occasione speciale. Poi però ha chiamato Larry David", si legge nel comunicato di Hbo secondo cui la nuova serie, ancora senza titolo e composta da episodi di mezz’ora, sarà prodotta da Higher Ground, la casa di produzione fondata dagli Obama dopo la fine del mandato presidenziale di Barack nel 2017. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Larry David e Obama, gli Usa tutti da ridere

