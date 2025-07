La Cassazione revoca i domiciliari Libero l’ex amministratore della Rdb Ita

La Cassazione ha deciso di revocare i domiciliari dell'ex amministratore della Rdb Ita, Alfonso D’Eugenio, coinvolto in una tragica vicenda che ha scosso la provincia di Teramo. La decisione rappresenta un punto di svolta nel caso del crollo della trave nel cantiere di via Mariti, che ha causato cinque vittime. La vicenda ora si avvia verso nuovi sviluppi, lasciando aperti interrogativi e speranze di giustizia.

Alfonso D’Eugenio, amministratore - oggi non più in carica - della Rdb Ita spa, l’azienda della provincia di Teramo che ha progettato e realizzato la trave che, crollando, uccise cinque persone nel cantiere di via Mariti, non è più agli arresti domiciliari. Lo ha deciso ieri pomeriggio la Cassazione, a cui D’Eugenio, con i suoi avvocati Sigfrido Fenyes e Fabrizio Acronzio, aveva fatto appello contro due ordinanze di custodia cautelare: quella del gip, poi ribadita dal tribunale dal Riesame. Il ricorso s’incentrava sull’insussistenza delle esigenze cautelari in ragione di tre elementi: la distanza temporale dai fatti (per D’Eugenio era stata presentata richiesta di arresto un anno dopo la tragedia del 16 febbraio 2024), le dimissioni dalle sue cariche in seno alla Rdb Ita spa e alla ’gemella’ Italprefabbricati, la nomina di un amministratore giudiziario da parte del tribunale fiorentino per queste due imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it