Richemont, tempo di trasloco. In programma dieci assunzioni.

Richemont si sposterà in un’area più grande. Nella nuova sede, accanto all’ Art Lab di Gucci, ci sono i lavori in corso che dovrebbero finire nella prima metà del 2026, e porteranno dieci nuovi posti di lavoro. Nei giorni scorsi la sindaca Claudia Sereni con il vicesindaco Yuna Kashi Zadeh hanno fatto visita all’attuale sede della griffe, accolti dall’Ad di Pelletteria Richemont Firenze Cesare Landi e l’F&A Industrial Director Domenico Oliveri. Con loro anche il Direttore generale di Confindustria Toscana centro e costa, Leonardo Bandinelli. Un incontro per visitare il polo produttivo, dove l’azienda crea i modelli per le diverse Maison del gruppo, tra cui Montblanc: in particolare la sezione creativa, il sito di prototipia, l’area taglio e l’area che ospita il polo europeo delle riparazioni dei prodotti di pelletteria. 🔗 Leggi su Lanazione.it