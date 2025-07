Polizia locale le novità

La Polizia Locale si rinnova e si rafforza: due nuovi agenti sono in arrivo, pronti a migliorare la sicurezza e il servizio alla comunità. Dopo aver concluso con successo le procedure di assunzione, il Comando si prepara ad accogliere i nuovi vigili, mentre la collaborazione con il Comune di Grottammare si intensifica con un protocollo d’intesa per garantire ancora più efficacia nelle attività di sicurezza. Un passo importante verso una città più sicura e coesa.

Altri due agenti in arrivo al Comando della Polizia Locale. Nei giorni scorsi si sono concluse le procedure relative a un bando di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato di un nuovo vigile, e nei prossimi giorni sarà formalizzata l’entrata in servizio del vincitore della selezione. Inoltre la giunta ha approvato un protocollo d’intesa con il Comune di Grottammare per l’assegnazione temporanea di un agente a partire dalla prossima settimana, dal 16 luglio fino al 31 dicembre. "Continuiamo a investire in sicurezza pubblica " commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella, ricordando che, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e i limiti normativi, "abbiamo sempre sostenuto che avremmo fatto il possibile per incrementare il corpo della nostra Polizia locale, sia a livello numerico che di attrezzature, tecnologia e strumentazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, le novità

