Pfas Salanetti Picchi | | Impianto non sicuro

La recente bocciatura dell’inceneritore dei PFAS in Veneto, sollevata dall’Istituto Superiore di Sanità, riaccende i riflettori sui rischi ambientali e sulla sicurezza delle nostre comunità. Liano Picchi, coordinatore dei comitati ambientali della Piana, sottolinea come questa decisione rappresenti un importante passo avanti nella tutela della salute pubblica. La questione dei PFAS, infatti, richiede attenzione e azioni concrete: il futuro del nostro territorio dipende dalla corretta gestione di queste sostanze pericolose.

Bocciatura per l’inceneritore dei PFAS in Veneto. L’argomento, confrontato con la vicenda dell’impianto di Salanetti, viene ripreso dal coordinatore dei comitati ambientali della Piana, Liano Picchi, il quale, in una nota, afferma: "L’Istituto Superiore per la Sanità ha espresso un parere fortemente negativo sulla proposta di costruzione di un inceneritore dell’ENI per la distruzione dei fanghi contenenti PFAS a Marghera. Il diniego è stato motivato citando la letteratura scientifica internazionale sulla tossicità e cancerogeneticità dei PFAS, nonché della dimostrata impossibilità dei filtri nel trattenerli e delle alte temperature (1400°) di distruggerli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pfas Salanetti, Picchi: : "Impianto non sicuro"

