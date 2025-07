Mps-Mediobanca al via Lunedì parte l’Offerta | Un punto di svolta

Lunedì 23, un nuovo capitolo si apre per Mediobanca e MPS: l’attesa offerta pubblica di scambio entra nel vivo. Dopo aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie, l’operazione rappresenta un punto di svolta strategico, con l’obiettivo di consolidare il controllo al 66,7%. È il momento di scoprire se il mercato risponderà positivamente e porterà a una nuova era di crescita e collaborazione tra i due istituti. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

L'appuntamento è per lunedì mattina, quando si aprirà finalmente la possibilità di aderire all' Offerta pubblica di scambio proposta da Banca Monte dei Paschi nei confronti di Mediobanca. Un'operazione che nelle scorse settimane ha ricevuto le ultime autorizzazioni - da Bce, Antitrust, quindi l'ultima formale da parte della Consob - e ora è pronta a confrontarsi con il mercato. "Siamo determinati a raggiungere l'obiettivo del 66,7 per cento del capitale, siamo certi di portare a termine l'operazione: anche con la soglia minima del 35 per cento eserciteremmo comunque il controllo di fatto", ha dichiarato nei giorni scorsi l'ad Luigi Lovaglio, dopo la presentazione del prospetto che ha fissato tempi (dal 14 luglio all'8 settembre) e delle regole d'ingaggio dell'Offerta.